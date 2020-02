Lundby nummer to i kvalifiseringen i Østerrike

NTB Sport

1,9 poeng skilte de to i normalbakken fredag. Lundby landet på 89 meter, mens Hölzl strakte seg tre meter lenger ned i bakken.

Alle de fire norske hopperne er kvalifisert for lørdagens renn. Anna Odine Strøm landet på 85 meter og ble nummer åtte. Silje Opseth endte tre plasser lenger nede på resultatlista etter et hopp på 84 meter.

Lensbygda-hopperen Thea Minyan Bjørseth debuterte i verdenscupen fredag. Det gjorde 16-åringen med bravur. 75 meter i kvalifiseringen holdt til plass i rennet med god margin.

Bjørseth endte på 30.-plass i kvalifiseringen.

Duell i verdenscupen

Best av de norske var likevel Lundby, som mistet verdenscupledelsen til kvalifiseringsvinner Hölzl i Oberstdorf sist helg. Samtidig skiller det ikke mer enn 15 poeng i den østerrikske jentas favør foran helgens renn i Hinzenbach.

Tidligere denne uka sa Hölzl til Salzburger Nachrichten at verdenscupen sammenlagt i utgangspunktet «ikke er noe mål» for henne denne sesongen.

Slik er det definitivt ikke for Lundby. Hun håper å gjøre som legenden Adam Malysz og vinne verdenscupen for tredje gang på rad.

VM-kamp

Maren Lundby har en innholdsrik uke bak seg. Den har i stor grad bestått av å kjempe for at også kvinnene skal få hoppe i storbakken under Oberstdorf-VM neste vinter. Alt tyder på at den kampen er vunnet.

Torsdag kom beskjeden om at styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS) stiller seg bak ønsket. Det vil samtidig bli tatt en endelig beslutning rundt storbakkehopping for kvinner i VM først under FIS-kongressen i Pattaya i Thai land i mai.

Lundby har samtidig stått på barrikadene, og tidligere denne uken gjorde Norges Skiforbund det klart at Bøverbru-jenta skulle skjermes inn mot helgens verdenscuprenn i Østerrike. Alle henvendelser til 25-åringen ble henvist til hoppernes mediesjef.

