Hovland to under par første dag i California

Hovland innledet sin runde på 10. hull og greide umiddelbart dagens første birdie. Etter nye birdier på 14. og 18. hull var han tre slag under par halvveis, men så kom en bogey på 1. hull.

En ny birdie på 4. hull sendte ham tre under igjen, men en bogey på 6. hull sendte ham nedover på lista igjen.

Kristoffer Ventura er ett slag under par vel halvveis på sin runde. To birdier (10., 13. og 15. hull) og to bogeyer (12. og 18. hull) er hans fasit så langt. Det plasserer ham på en foreløpig 53.-plass.

Patrick Cantlay og Chase Seiffert er best av dem som har spilt ferdig. De leverte hver sin 66-runde, seks slag under par.

