FIS-styret går inn for at kvinnene får hoppe i stor bakke i VM

FIS skriver på nettsidene sine at FIS-styret støtter forslaget som kommer fra Norge. Forslaget sendes videre til FIS-kongressen som arrangeres i Pattaya i Thailand i mai.

– Dette er fantastisk. Jeg vil takke skiledere og deres velvillighet i denne saken. Jeg har følt meg litt tom for energi etter alt oppstyret, men dette gir meg en enorm boost inn mot helgens konkurranser i Hinzenbach, sier Maren Lundby i en pressemelding.

– Jeg er svært glad for at FIS-styret i dag enstemmig og tydelig støttet Norges Skiforbund sitt forslag om å inkludere VM i stor bakke for kvinner, sier skipresident Erik Røste.

Han var selv til stede på møtet og hadde skrevet forslaget.

Takker Raja

– Det har vært helt avgjørende med all støtten jeg har fått fra vår skipresident, som har jobbet natt og dag den siste uken, vår kultur- og likestillingsminister og vår egen hoppsjef, sier Lundby.

– Som idrettsminister er det både min plikt og en stor ære å ringe til hopplandslagets sjef og gi ham beskjed om at han har min fulle backing for de kravene han stiller. Vi står skulder til skulder med hele hopplaget fra kvinnesiden når de sier at de ønsker å hoppe fra store bakker, sa kulturminister Abid Raja til TV 2 tirsdag.

FIS har tidligere sagt at de ikke kunne la kvinnene hoppe i stor bakke fordi det ikke var plass i programmet. Hopp- og kombinertkomiteene i FIS har i etterkant gått inn for å kutte fra tre til en treningsdag under VM og OL.

