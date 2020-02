Ødegaard scoret på Bernabeu da Real Madrid ble slått 4-3 i cupdrama

NTB Sport

Ødegaard unnlot å feire da han halvveis i første omgang satte inn keeperreturen etter Isaks distanseskudd. Isak misbrukte noen store sjanser i første omgang, men scoret to vakre mål da hjemmelaget fikk sjokkbehandling første kvarter etter pause.

Ødegaard fikk flere smeller og måtte ut i det 64. minutt på stillingen 3-1, til applaus fra publikum på det mange tror blir hans neste hjemmebane. Fra benken så han Isak levere pasningen til Mikel Merinos scoring som gjorde 4-1. To sene mål skapte drama i de siste overtidsminuttene, og gjestenes Andoni Gorosabel ble utvist før det hele var over.

Ødegaard og Isak måtte følge overtidsdramatikken fra sidelinja. De hadde lagt ned en enorm jobb og bidratt til sjokkseieren som gjør at Real Sociedad er med i fredagens semifinaletrekning.

Ødegaard var som ventet tilbake fra start mot klubben han er utleid fra, etter å ha nøyd seg med et innhopp i helgens serietap. Han var tydelig tent, og etter ti minutter måtte han tåle et gult kort etter å ha vært litt for ivrig i en duell med Sergio Ramos.

Da hadde allerede Real Sociedad-keeper Alex Remiro levert den første av mange gode redninger da Karim Benzema driblet og skaffet seg rom for skudd fra spiss vinkel.

Sjokkmål

Gjestene fra San Sebastian viste tidlig at de også ville være med på å lage offensiv moro. Adrian Januzaj kom til den første sjansen da han ble spilt fram av Alexander Isak, men Eder Militão blokkerte til corner. På hjørnesparket fikk Isak ballen helt alene, men ble for ivrig da han skulle avslutte og bommet.

I det 22. minutt kom målet som sjokkerte publikum på Bernabeu. Isak skjøt fra distanse, og keeper Alphonse Areola ga retur rett ut. Ballen gikk til Ødegaard, som skjøt fra 18-meter. Ballen endret litt retning på Militão og fikk mellom beina på keeperen.

Ødegaard valgte å avstå fra jubel, men han tok imot lagkameratenes gratulasjoner.

Etter en halv time vred Ødegaard seg i smerter etter å ha blitt truffet av Marcelos kne i en duell. Det så veldig vondt ut, men han bet tennene sammen og løp lårhøna av seg.

Real Madrid jaget utligning og kom til en del sjanser, men Remiro var meget god i målet og sto i veien stort sett hver gang. Han hadde gode redninger på avslutninger fra James Rodríguez, Federico Valverde og Marcelo. En gang nikket Ramos i tverrligger og ned, men det var blåst for offside på en annen spiller.

Vakre mål

På motsatt side av banen kom Isak til et par store sjanser, men traff ikke målet. Særlig stor var sjansen i omgangens siste minutt, da Ramiros raske igangsetting og Mikel Oyarzabals framspill sendte svensken alene gjennom. Han ble litt for ivrig og skjøt over mål.

Etter pause viste svensken at han vet hvor målet står. I det 49. minutt scoret han kontant på et vakkert gjennomspill fra Ødegaard. Målet ble først godkjent, men VAR viste at svensken var en halv meter offside, og det sto fortsatt 1-0.

Det skulle det ikke gjøre lenge. Fem minutter senere tok innbytter Ander Barrenetxea seg til dødlinja og la inn, og Isak scoret med et akrobatisk volleyskudd som føk inn i krysset.

To minutter deretter plukket svensken opp andreballen etter at Valverde blokkerte et skudd, og han knallet ballen i nærmeste kryss.

Kampen virket punktert, men Marcelo skapte ny spenning da han reduserte med et hardt skudd i nærmeste hjørne. Den ble slukket da Isak serverte Marino pasningen til 4-1-målet i det 69. minutt.

Etter en VAR-annullering fikk Real Madrid 2-4-målet ved Rodrygo i det 82. minutt. To og et halvt minutt på overtid satte Nacho inn 3-4, og det ble svette minutter for gjestene før seieren var i havn etter sju overtidsminutter.

Zinedine Zidanes Real Madrid-lag topper tabellen i La Liga og hadde spilt 21 kamper på rad uten tap, men kom til kort mot et Real Sociedad-lag der Remiro og to skandinaver hadde hovedrollene.

