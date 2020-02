Wild karret seg til seier på overtid

NTB Sport

En kamp som startet relativt målfattig mellom Minnesota Wild og gjestene Chicago Blackhawks, ble avgjort på overtid da Matt Dumba fikk avgjort kampen 2-3. Det avgjørende målet kom etter at norske Mats Zuccarello fikk sendt pucken til lagkameraten.

Med pasningen har Zuccarrello sikret seg seks poeng, tre mål og tre assists i løpet av de siste fem kampene. Minnesota Wild ble knust da de møtte Boston Bruins lørdag kveld, men Zuccarello sto da for hjemmelagets eneste mål da de tapte 1-6 over gjestene.

Kampen mot Blackhawks ble til sammenligning målfattig. Første periode ble preget av en pågående hjemmelag som presset Blackhawks kraftig med tre ganger så mange skudd mot mål, men uten at pucken nådde nettmaskene. I andre periode løsnet det derimot for Wilds Kevin Fiala som i løpet av elleve minutter ga hjemmelaget ledelsen med to mål.

I tredje periode våknet derimot Chicago opp. Skuddene mot Wilds målvakt Alex Stalock ble flere. Først greide Adam Boqvist å redusere Wilds ledelse etter drøyt seks minutter. Ti minutter senere fulgte lagkamerat Olli Maatta opp og utlignet ledelsen. Dermed gikk kampen på overtid.

Det skulle imidlertid bare gå to minutter og 21 sekunder ut i overtiden før Matt Dumba greide å sette inn det avgjørende målet.

Mats Zuccarello hadde 16 minutter og 10 sekunder på isen under kampen.

