Stöckl belønner elev

Vikersund-hopperen har imponert i kontinantalcupen, nest øverste nivå i internasjonal hoppsport, den siste tiden. Sist helg ble han nummer tre og seks i Planica.

I Sapporo helgen før det var han nummer to og fire.

- Anders får en ny mulighet fordi han hoppet så bra under COC-rennene i Planica, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Håre fikk sin verdenscupdebut tidligere denne sesongen og deltok i den tysk-østerrikske hoppuka.

Til rennene i Willingen kommende helg erstatter han Andreas Buskum i den norske troppen. I Tyskland får Håre selskap av Johann André Forfang, Robert Johansson, Marius Lindvik, Robin Pedersen og Daniel-André Tande.

Alexander Stöckls elever lyktes ikke optimalt i Sapporo sist helg. Østerrikeren tror samtidig på en opptur i Tyskland.

- Denne uken jobber vi med det tekniske både i bakke og hall. Det virker på meg som at utøverne er veldig motiverte for å slå tilbake. Vi ligger fortsatt godt an i nasjonscupen og har muligheter individuelt i World Cup. Derfor er det viktig å ta alle sjanser som kommer i bakker vi vet vi kan gjøre det bra i, sier landslagssjefen.

Buskum må på sin side nøye seg med å hoppe kontinentalcup i Brotterode kommende helg. Dit skal også Sondre Ringen, Mats Bjerke Myhren, Oscar Westerheim, Joacim Ø. Bjøreng og Anders Ladehaug.

