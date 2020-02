Moi må vente på comeback, Ajer & co. vant stort

NTB Sport

Kristoffer Ajer og hans lagkamerater hadde full kontroll i bortekampen og trygget sin ledelse på tabelltopp.

Odsonne Édouard scoret ledermålet før det var spilt ti minutter, og etter pause økte Leigh Griffiths, Callum McGregor og Edouard selv hver sin gang.

Manager Neil Lennon ga begge spissene avløsning etter hvert, men Elyounoussis navn ble ikke ropt. Ryan Christie erstattet Leigh Griffiths, mens Patryk Klimala kom inn for Edouard.

Fem minutter før slutt ble det siste byttet brukt på Tom Rogic, som erstattet Olivier Ntcham.

Moi var brennhet da han i begynnelsen av november pådro seg en smertefull skade i foten. Det skjedde i ligacupens semifinale, der han herjet med to mål og to assist. Etter en måned ute gjorde han comeback i finalen, da Rangers ble slått, men det har han innrømmet at han aldri burde gjort. Det kostet to nye måneder på sidelinja.

Det ble ikke noe comeback onsdag, men det kan i stedet komme i søndagens FA-cupkamp mot Clyde.

Ajer spilte hele kampen i Celtic-forsvaret.

