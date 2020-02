Wada vil ha offentlig CAS-høring om Russlands anke

NTB Sport

Wada utelukket i desember Russlands antidopingbyrå (Rusada) fordi det viste seg at databasen fra det skandalebefengte Moskva-laboratoriet var blitt manipulert før den i fjor ble overlevert Wada. Avgjørelsen betyr, om den blir stående, at Russland ikke får konkurrere som nasjon i OL og andre store mesterskap de fire neste årene.

Russerne har som ventet anket avgjørelsen inn for CAS, og det vil følgelig bli avholdt en høring i saken. Wada har nå formelt anmodet om at den høringen blir åpen for offentligheten.

– Denne saken omfattes av stor interesse over hele verden. Det er Wadas syn, og synet til mange av de berørte, at behandlingen i CAS bør være offentlig slik at alle forstår prosessen og får høre argumentene, sier Wada-direktør Olivier Niggli i en uttalelse på organisasjonens nettsted.

Det har vært bare to offentlige CAS-høringer, begge i dopingsaker med profilerte svømmere. Det var nederlandske Michelle Smith de Bruins ankesak mot svømmeforbundet Fina i 1999 og Wadas ankesak mot Fina og den kinesiske svømmeren Sun Yang i fjor.

Rusada har også stilt seg positiv til tanken om en offentlig høring. Det russiske antidopingbyråets direktør Margarita Pakhnotskaja er blitt sitert på at høringene etter hennes syn bør være åpne for offentligheten.

En CAS-høring kan være offentlig bare dersom begge parter er enige om det.

Det er ennå ikke fastsatt dato for høringen, men det haster med en avgjørelse på grunn av konsekvensene for sommerens OL i Tokyo. CAS har antydet at man tar sikte på å ha avgjort anken senest i mai.

