Undersøkelse: Supporterne slakter VAR

NTB Sport

Videoassistert dømming (VAR) har fått så hatten passer fra alle kanter etter at nyvinningen ble tatt i bruk i den engelske toppserien denne sesongen.

Supportere så vel som eksperter har vært kritiske til VAR, hvor oppstykking av spillet og tidsbruken på VAR-avgjørelser er et par av argumentene som blir brukt.

Premier League har gjennomført sin egen undersøkelse av VAR etter 250 kamper i den engelske toppdivisjonen og vil presentere sine funn for klubbene på et møte torsdag. Men allerede nå kan Sky Sports fortelle hva folket mener om den utskjelte teknologiske nyvinningen.

Og det er ikke godt nytt for dem som elsker den videoassisterte dømmingen.

En undersøkelse utført av YouGov for den britiske mediegiganten viser at hele 67 prosent av de spurte mener fotballkampene er blitt mindre underholdende etter at VAR ble tatt i bruk. 15 prosent ønsker å stoppe bruken av VAR helt.

Til tross for at mange mener kampene har fått lavere underholdningsverdi, er det et stort flertall som ønsker å beholde VAR. Hele 74 prosent ønsker å fortsette med VAR, men vil endre måten det brukes.

Men det finnes også de som ønsker å beholde VAR slik det brukes i dag. 8 prosent, skal vi tro undersøkelsen.

(©NTB)