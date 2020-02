Sørkoreansk PR-byrå får svi for at Ronaldo satt på benken

NTB Sport

Det besluttet en domstol Incheon tirsdag, skriver nyhetsbyrået AFP.

Kamppromotøren The Fasta hadde satset tungt på Ronaldo i sine annonser foran kampen mot et utvalgt «stjernelag» fra sørkoreanske K-League. Og de 65.000 billettene, som var prissatt til mellom 230 og 3000 kroner, ble solgt ut på under tre minutter.

Problemet for de mange tilskuerne som ønsket å se Ronaldo i aksjon, var at superstjernen ble sittende på benken hele kampen.

To tilskuere saksøkte The Fasta, og i retten ble det bestemt at selskapet må betale hver av dem 371.000 won, som tilsvarer 2.872 kroner etter dagens kurs.

Det ble ikke avsagt noen dom mot Ronaldo eller Juventus i saken.

