Rogne fikk kapteinsvervet i Lech Poznan

Forsvarsbautaen overtar vervet etter den sveitsiske midtbanespilleren Darko Jevticia som nylig ble solgt til russiske Rubin Kazan. Det bekrefter Lech Poznan på sine nettsider.

Rogne er blitt en sentral skikkelse i den polske storklubben etter overgangen fra IFK Göteborg i 2018. Nordmannen signerte da en treårskontrakt.

29-åringen har den siste tiden vært visekaptein i klubben, men får nå hovedansvaret for å lede laget på banen. Rogne står med 43 kamper for Lech Poznan så langt. Han har scoret to mål.

Lech Poznan er nummer fem på tabellen i den polske toppserien etter 20 serieomganger. Sju poeng skiller opp til ligaleder Legia Warszawa.

Rogne og lagkameratene har vært i meget solid form den siste tiden. Laget var ubeseiret på de siste sju kampene før vinterpausen.

Kommende helg er det hjemmekamp mot Rakow Czestochowa.

