Hertha Berlin tapte cupdrama etter ekstraomganger

Benito Raman satte inn 3-2-målet for hjemmelaget i det 115. minutt, da Hertha Berlin spilte med ti mann etter at Jordan Torunarigha ble utvist for sin sinte reaksjon da han ble felt. I samme situasjon ble Schalke-trener David Wagner sendt på tribunen og Skjelbred tildelt et gult kort.

Skjelbred hadde i det 109. minutt en stor sjanse til å bli matchvinner på returen etter at hjemmelaget reddet på streken, men skuddet ble blokkert.

Jürgen Klinsmann sendte to nordmenn på banen fra start for Hertha Berlin og så sitt lag koble et tidlig grep om bortekampen i Gelsenkirchen. Med Jarstein i mål og Skjelbred i en fri rolle bak spissene ledet laget 2-0 helt til kampen gikk inn i sitt siste kvarter.

God start

I det 12. minutt la Marius Wolf inn fra høyre, og Pascal Köpke scoret ledermålet. Rett etter var Torunarigha reddende engel på streken for Hertha da Amine Harit var nær utligning.

I det 39. minutt skrek Schalke-spillerne på hands i Hertha-feltet, men gjestene kontret, og Krzysztof Piatek scoret sitt første Hertha-mål med assist fra Köpke.

Rett før pause hadde Jarstein en god redning på avslutning fra Alessandro Schöpf. Hertha hadde på sin side flere gode muligheter til å øke sin ledelse.

Daniel Caligiuri skapte ny spenning da han i det 76. utnyttet en svak klarering og sendte i vei et skudd Jarstein ikke greide å stoppe. Seks minutter senere utlignet Amine Harit med assist fra Caligiuri.

I ekstraomgangene sto Jarstein imot helt til det 115. minutt, da Schalke kontret inn vinnermålet etter et Hertha-hjørnespark.

Serbisk matchvinner

Den serbiske landslagsspissen Filip Kostic scoret to av målene da Eintracht Frankfurt slo ut forrige sesongs tapende cupfinalist RB Leipzig med 3-1. For Leipzig startet storscorer Timo Werner på benken.

André Silva ga hjemmelaget ledelsen på straffespark. Kostic kontret inn 2-0 tidlig i 2. omgang, men nysigneringen Dani Olmo skapte ny spenning da han reduserte. Werner kom inn halvtimen før slutt og misbrukte en stor sjanse til å utligne rett før slutt. I stedet punkterte Kostic kampen på overtid.

Kostic, som er en mann Norge må se opp for i nasjonsligaomspillet i mars, scoret også da RB Leipzig ble slått i serien nylig.

Fortuna Düsseldorf har bare ett lag bak seg på tabellen, men herjet med Kaiserslautern fra 2. Bundesliga og vant 5-2 på bortebane. Rouwen Hennings scoret to ganger, Nana Ampomah, Matthias Zimmermann og Kevin Stöger en hver.

