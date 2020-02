Hareide valgte Norge på grunn av likhetene med Finland

NTB Sport

Hareide «gleder seg stort» til å møte Norge, og sier at motstanderen er valgt på grunn av likhetene med Finland, som Danmark møter i den første av tre gruppespillkamper i mesterskapet.

– Det er riktig bra å få kampen på plass. Det har vært viktig for oss å finne en treningsmotstander som ligner de vi skal møte i EM. Og da var Norge et godt bud. Det norske landslaget har mange gode spillere, og det gleder meg derfor å møte et kompetent landslag i opptakten til EM, sier Hareide i en uttalelse fra det danske fotballforbundet.

Spiller hjemme

Mesterskapet blåses i gang 12. juni og er spredt over hele Europa, men Danmark spiller sine tre gruppekamper på hjemmebane i København.

Norge kan kvalifisere seg til EM med seier over Serbia, for deretter å beseire Skottland eller Israel. Oppgjørene spilles i Oslo i mars og inngår i Uefas nasjonsliga.

Danmark-kampen spilles mandag 1. juni, som er 2. pinsedag. Den spilles i Danmark, men det er foreløpig ikke klart hvor, annet enn at det ikke blir i Parken, som Uefa på det tidspunkt har lagt beslag på siden flere EM-kamper skal spilles der.

– Det mangler noen detaljer rundt arena, men det blir uansett en interessant kamp mellom to naboer, sier fotballforbundets generalsekretær Pål Bjerketvedt i en kommentar til NTBs opplysninger om den interessante Norden-duellen.

Tilbake

Det er også klart at Norge spiller hjemme på Ullevaal mot Slovakia 6. juni. Det kan bli den siste testen før EM.

Hareide var norsk landslagstrener i nesten fem år. Han ga seg i desember 2008 uten å få Norge til et sluttspill. Han var nær et par ganger.

Norge har ikke spilt A-landskamp mot danskene på en god stund. Det forrige møtet ble spilt i 2013 og endte med norsk 1-2-tap.

Hareide overtok Danmark i 2016. Han ledet laget til VM i 2018, men har fått beskjed om at han ikke beholder jobben lenger enn gjennom EM senere i år. Dette gjelder uansett hva som skjer i europamesterskapet.

Danmark har ikke tapt i ordinær tid på sine 33 siste kamper.

Dersom Norge kommer til EM, venter kamper mot Tsjekkia, England og Kroatia i gruppespillet. Den første spilles i så fall 15. juni Glasgow.

(©NTB)