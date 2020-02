Filip Ingebrigtsen med knallsterk seier i Tyskland

NTB Sport

Den polske haren Adam Czerwinski dro feltet på de første rundene og passerte først både ved 400 (56,65) og 800 meter (1.54,37), men ved 1200 meter var Ingebrigtsen i front og passerte på 2.53,40. Han løp regelrett fra resten av feltet og vant hele 2,73 sekunder foran belgiske Ismael Debjani.

Vincent Kibet fra Kenya ble treer på 3.39,49.

Filip Ingebrigtsen hadde 28,47 og 28,62 på de to siste rundene.

26-åringen, som kom rett fra fire ukers høydeopphold i Sør-Afrika, senket sin personlige rekord på distansen innendørs med 2,3 sekunder. Tiden er nesten et sekund bedre enn Josh Thompsons 3.37,21 fra lørdagens stevne i Boston, som inntil tirsdag var årsbeste i verden innendørs.

Det var første løp av tre på åtte dager for Filip Ingebrigtsen, som lørdag løper en engelsk mil i prestisjetunge Millrose Games i New York. Neste tirsdag løper han 800 meter i Stockholm. Deretter tar han pause for å være til stede når han blir far for første gang.

Kona Astrid har termin i mars.

Lillebror Jakob og storebror Henrik Ingebrigtsen startet sin høydetrening senere og skal være i Sør-Afrika to uker til. Jakob har besluttet å stå over innendørssesongen i år.

