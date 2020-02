Klæbo skadet hånden etter slag på «boksemaskin», skitouren i fare

NTB Sport

Det bekrefter langrennsstjernen på sin vlog på YouTube mandag.

– Jeg er et konkurransemenneske som elsker å konkurrere. I går straffet det meg. Vi var tre kompiser som var ute og spilte bowling. Bowlingen gikk fint, men deretter så vi en boksemaskin, sier Klæbo.

Konkurransen som så fulgte endte med fingerbrudd for skistjernen.

– Problemet var bare at rett ved siden av boksemaskinen sto det en annen maskin. En jernmaskin. Akkurat da jeg slår, sklir hånden min av og treffer kanten på den andre maskinen. Jeg kjente med en gang at dette ikke var godt, sier trønderen.

Legeundersøkelser bekreftet frykten for brudd. Nå har Klæbo fått beskjed om å ikke belaste hånden fram til ny kontroll 13. februar.

– Da skal vi ta en beslutning om jeg kan gå Skitour 2020. Det har vært årets hovedmål. Hvis det ryker, vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, sier langrennsstjernen.

Skitour 2020 begynner i Östersund 15. februar.

Uhell

Klæbo innrømmer at uhellet var dumt, men er samtidig klar på at han ikke kan ta for store forholdsregler i hverdagen.

– Jeg kan ikke slutte å leve et til en viss grad normalt liv. Det å være ute og gjøre noe med kompisene mine, som jeg gjør sjelden, er viktig for meg og for å holde humøret oppe. Det er kjipt det skal bli sånn, men skaden er skjedd, og jeg får ikke gjort noe med det, sier han.

Videre sier 23-åringen at «det verste jeg vet er folk som er etterpåkloke».

– Jeg kan ikke slutte å leve, og da må jeg bare prøve å ta støyten som den er, sier han.

Fingerbruddet bekreftet langrennsstjernen allerede mandag formiddag i sosiale medier.

Klæbo varslet samtidig at han ville komme med mer informasjon om uhellet på sin videoblogg mandag kveld. Norges Skiforbund bekreftet også det som hadde skjedd, men ville heller ikke avsløre bakgrunnen for bruddet.

Gir opp verdenscupen

Manager og pappa Haakon Klæbo sa til NTB at det absolutt ikke var dette som skulle skje.

– Han er lei seg for dette. Han var i ferd med å bli helt frisk igjen, sa Klæbo.

Han ville heller ikke utdype noe nærmere hvordan uhellet skjedde.

– Han er opptatt av å komme med detaljene selv, sa Haakon Klæbo.

Det er altså usikkert om Klæbo rekker langrennstouren som går mellom Östersund og Trondheim fra 15. til 23. februar.

Langt sikrere synes det å være at kampen om verdenscupen sammenlagt er tapt. Klæbo har havnet 235 poeng bak Aleksandr Bolsjunov. Hovedpersonen innrømmer at han nå har kapitulert

– Jeg har gitt opp sesongen med tanke på verdenscupen sammenlagt, men jeg har ikke gitt opp å vinne skirenn, sier han mandag.

Usikker form

Det har fra før vært usikkerhet rundt Klæbos form. Byåsen-løperen brøt 30 kilometer skiathlon i Oberstdorf siste helgen i januar, men dagen etter vant han sprintrennet samme sted. Han følte seg imidlertid ikke i form i starten av forrige uke, og dermed sto han over ski-NM på Konnerud i Drammen.

– Hånden må fungere for at det skal bli noen skitour. Det er vanskelig for meg å gi noen nærmere medisinsk vurdering. Jeg må forholde meg til legen, men Johannes står på lista til skitouren til det motsatte er bevist, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NTB mandag.

Heller ikke Emil Iversen er tatt ut til rennene i Falun. Han har slitt med formen etter sykdom og velger en alternativ oppladning til Skitour 2020. Der er Klæbo og Iversen forhåndsuttatt, sammen med Pål Golberg, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe.

– Emil er tilbake i trening. Han går trolig et lokalt renn til helgen, bekreftet landslagstrener Nossum.

Norge reiser til Falun med i alt 24 løpere. 13 av disse er menn og 11 kvinner.

