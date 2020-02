VIF-«reservene» vendte og vant i Fagermos trenerdebut

NTB Sport

Den tidligere Odd-treneren ble rett før helgen presentert som Ronny Deilas etterfølger på Vålerengas trenerbenk, og allerede søndag ledet han laget i kamp for første gang. Det gjorde han i såkalte Atlantic Cup i Portugal.

Fagermo valgte å stille med to helt ulike lag i de to omgangene i Albufeira. Laget som startet kampen kom under da Elohor Ekpolo scoret for svenskene i det 38. minutt.

Ved pause kom 11 nye spillere inn, fortsatt i Fagermos foretrukne 4-3-3-formasjon. Deyver Vega utlignet i det 58. minutt, og to minutter senere ble Magnus Lekven matchvinner med en suser i krysset.

Tirsdag er det kamp mot tsjekkiske Slavia Praha. Det er to grupper i turneringen, og det skal også spilles en plasseringskamp mot et lag fra den andre gruppa.

