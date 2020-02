Sviende tap for Minnesota Wild tross mål fra Zuccarello

NTB Sport

Wild hadde en lang pause bak seg da de møtte Bruins hjemme på Xcel Energy Center i Saint Paul lørdag kveld. De vant sin siste kamp 4–2 over Detroit Red Wings 22. januar og kunne notere seg tre seire og ett tap i de siste fire kampene.

Men matchen mot et seierssultent Bruins skulle bli alt annet enn enkel, som også Wild-trener Bruce Boudreau hadde varslet på forhånd. Boston Bruins ligger på andreplass i NHL-serien, og Wild ligger på 25. plass.

Selv om Wild hadde mange skudd på gjestenes mål, greide de ikke å få pucken i nettet. Bruins hadde derimot ingen tilsvarende vanskeligheter.

Kampen startet først litt udramatisk hvor lagene var jevne og ingen fikk uttelling for sine skudd mot mål. Først over halvveis i første periode løsnet det imidlertid for Bruins' Torey Krug som fikk inn ett mål.

Krug fortsatte da andre periode startet. Han fikk inn enda et mål etter drøye fire minutter og serverte lagkamerat Brad Marschand pasningen som ga Bruins 3-0-ledelse halvannet minutt senere. Ti minutter deretter fikk David Pasternak satt ledelsen for gjestene til 4–0 før den siste pausen.

Tredje periode pågikk lenge uten videre utvikling i stillingen mellom lagene. Først etter 14 minutter og 31 sekunder fikk norske Mats Zuccarello en sjanse da han etter oppspill fra Carson Saucy og Eric Staal fikk lagt inn en redusering. Scoringen er Zuccarellos 14. mål i NHL denne sesongen og det 128. totalt.

Bruins hvilte imidlertid ikke med sin tremålsledelse. I løpet av de siste to minuttene av kampen la bortelaget inn enda to mål, det første signert Anders Bjork og det andre av Jake DeBrusk. Sluttresultatet endte dermed hele 6–1 til gjestene og med et voldsomt nederlag for Minnesota Wild.

Mats Zuccarello hadde 18 minutter og 22 sekunder på isen under kampen.

