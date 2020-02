Narviks iskrigere vant viktig kamp over Manglerud Star

NTB Sport

Nå skiller det fem poeng mellom de to lagene, men MS har en kamp mindre spilt.

Narvik har slått flere storheten på egen is denne sesongen. Det er tydeligvis ingen enkel oppgave å dra fra Narvik med poeng for noen av lagene i årets eliteserie.

Connor Hurley sendte vertene i ledelsen etter 3.03 minutter, mens Arttu Niskakangas økte til 2-0 etter 14.38 i et overtallsspill. Mathias Trygg reduserte før første periode var over og tente håpet for Oslo-laget.

Det håpet ble delvis slukket da Marcus Nordlund økte til 3-1 med midtperiodens eneste scoring.

Svein Petter Falk-Larssen, sønn av den tidligere skøyteverdensmesteren Rolf Falk-Larssen, gjorde 4-1 tidlig i tredje periode og fastsatte med det resultatet.

