Lundby på 2.-plass etter ett hopp i Oberstdorf

Lundby hoppet 122,5 meter i Oberstdorf og fikk 138,6 poeng. Chiara Hölzl, som satte bakkerekord da hun vant lørdagens verdenscuprenn i samme bakke, leder. Juliane Seyfarth er nummer tre.

Dersom stillingen er den samme etter finaleomgangen, tar Hölzl over ledelsen i verdenscupen fra Lundby.

Også de to andre norske er klare for finaleomgangen. Silje Opseth fikk til et godt førstehopp. Hun landet på 128 meter og ligger som nummer åtte med 128,1 poeng.

Anna Odine Strøm hoppet 113 meter. Med 111,1 poeng er hun nummer 19.

