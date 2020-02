To nye Haaland-mål da Dortmund knuste Union Berlin 5-0

NTB Sport

For første gang fikk Haaland muligheten fra start for Borussia Dortmund. Han takket for tilliten og satte ballen i mål allerede etter 18 minutter. Nordmannen kom fri foran mål og satte ballen sikkert i nettet etter et innlegg fra Julian Brandt.

Før det hadde Jadon Sancho allerede sikret Dortmund-ledelse etter 13 minutter. Hjemmelaget gikk til pause med tomålsledelse.

Felt av keeper

I det 66. minutt kom Haaland alene med keeper. Dortmund fikk straffe etter at keeper felte ham. Marco Reus satte straffen i mål.

To minutter etter scoret Jadon Sancho sitt annet mål for dagen.

Haaland satte så sitt annet mål for dagen etter en hælpasning fra Julian Brandt.

Like etter ble Haaland byttet ut til stående applaus fra hjemmepublikummet.

Dette var Haalands femte og sjette scoring på tre kamper i den tyske storklubben. I de to første kampene var han innbytter.

