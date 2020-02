Antonio Rüdiger reddet poeng i sin kamp nummer 100 for Chelsea

NTB Sport

Den tyske midtstopperen hadde kun notert seg for fire scoringer på de 99 første kampene for Chelsea. Lørdag feiet 26-åringen fra Berlin sin kamp nummer 100 for London-laget med to nye mål.

– Jeg er glad for laget, men det viktigste er moralen vi viste etter at vi havnet under 2-1, sa Rüdiger til BBC etter kampen.

Det første målet kom kun minuttet inn i andre omgang da han raget høyest på en corner og ga gjestene ledelsen, men jubelen stilnet fort hos de tilreisende. Under ti minutter etter utlignet Harvey Barnes for hjemmelaget.

Formspilleren Barnes mottok ballen ute på venstrekanten. Han avanserte innover i banen og banket til. Ballen gikk via Chelsea-forsvaret og i en utakbar bue over Willy Caballero. Like etter havnet Caballero i trøbbel og bidro til at Leicester snudde til 2-1.

Så dukket Rüdiger opp på ny. Tyskeren headet inn 2-2 etter å ha knust Leicesters ene målscorer Benjamin Chilwell i duellen.

Dermed endte det 2-2 i et tett og jevnt toppoppgjør. Likevel er det fortsatt åtte poeng mellom lagene som innehar tredje- (Leicester) og fjerdeplassen (Chelsea) på tabellen.

Keeperveteranen i trøbbel

Frank Lampard gjorde fire endringer fra 2-2-kampen mot Arsenal forrige helg. Blant annet ga han fornyet tillit til 38 gamle Caballero. Argentineren holdt nullen i cupen i midtuka, men hadde ikke spilt i ligaen siden 0-0-oppgjøret mot Leicester forrige sesong.

I første omgang vartet sisteskansen opp med en strålende redning da Ayoze Perez brystet Jamie Vardy alene gjennom. Alene med Caballero forsøkte Premier Leagues toppscorer å sette ballen mellom beina på den rutinerte keeperen, men han lot seg ikke lure og stoppet forsøket.

Men i det 64. minuttet havnet Caballero på halvdistanse da han skulle forsøke å plukke opp et innlegg på kanten av sekstenmeteren. Ricardo Pereira var først på ballen og la den rette til Youri Tielemans.

Belgieren fant venstreback Chilwell på motsatt side av sekstenmeteren, og upresset satte han ballen i hjørnet Chelseas keeper ikke rakk tilbake til. Da sto det 2-1 til Leicester, etter at de lå under 0-1 tidlig i den andre omgangen.

Men takket være utligningen til Rüdiger ble ikke tabben til Caballero skjebnesvanger.

(©NTB)