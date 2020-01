Thiem sikret seg sin første Australian Open-finale

NTB Sport

Dermed skal årets første Grand Slam-finale for herrer spilles mellom Dominic Thiem og Novak Djokovic. Det er klart etter at Thiem slo Zverev 3-6, 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (7-4).

Torsdag tok Djokovic seg til finalen etter å ha vunnet i tre strake sett mot Roger Federer.

Finalen spilles søndag morgen, norsk tid (9.30).

Kortvarig glede

Det var Zverev som tok ledelsen i kampen da han vant det første settet. Tyskeren brøt Thiems serve to ganger og vant settet 6-3.

Thiem utlignet til 1-1 i det andre settet. Østerrikeren brøt Zverevs serve og tok ledelsen 2-1. Tyskeren utlignet til 3-3 etter å ha brutt Thiems serve, men gleden var av det kortvarige slaget. Thiem svarte med et nytt brudd og tok ledelsen 4-3. Resten av settet kontrollerte østerrikeren inn til 6-4.

Tiebreak-ekspert

Et jevnt tredjesett, som lenge sto og vippet, ble avgjort på tiebreak. Thiem har blitt en ekspert på tiebreak denne turneringen etter at han slo Rafael Nadal i tre tiebreak i kvartfinalen.

Mot Zverev vant Thiem tiebreaket 7-3.

Også det fjerde settet ble langt og tett. Ingen av spillerne ga fra seg serven, og dermed gikk det mot et nytt tiebreak.

Igjen vant Thiem, denne gang 7-4.

25 millioner kroner

Dermed var det klart at Dominic Thiem er klar for sin første finale i Australian Open etter et jevnt oppgjør mot Zverev.

Vinneren av Australian Open får ikke mindre enn 25 millioner kroner. Tapende finalist får 12,5 millioner kroner.

Finalen i kvinneklassen spilles mellom Garbiñe Muguruza (Spania) og Sofia Kenin fra USA. Muguruza kom useedet inn i turneringen og er i sin første finale i Australian Open. Kenin overrasket mange ved å slå ut verdensener og hjemmehåpet Ashleigh Barty.

Også her får vinneren 25 millioner kroner. Kvinnenes finale spilles lørdag klokken 9.30, norsk tid.

(©NTB)