Etzaz Hussain blir i Molde

– Jeg er veldig motivert og veldig spent på denne sesongen. Jeg er glad for å fortsette i Molde, sier Hussain til Romsdals Budstikke.

Hussain ytret før jul et ønske om å spille i utlandet og signerte derfor ikke ny kontrakt med romsdalsklubben før den daværende kontrakten gikk ut ved nyttår.

– Jeg har hatt en del tilbud, både fra klubber i Europa og klubber utenfor Europa. Noen av disse har vært veldig langt vekk fra Norge. Jeg kunne tjent veldig mye mer penger, for å si det sånn, men det var ikke det viktigste for meg, sier 27-åringen.

– Hadde jeg fått tilbud fra en veldig spennende klubb, ville jeg nok sagt ja, men det er en interessant tid i Molde nå. Vi har beholdt nesten hele laget fra i fjor og skal spille kvalifisering til Champions League.

– Vi er selvfølgelig kjempeglade for at vi har landet en ny kontrakt med Etzaz. Vi har hatt en god dialog rundt ham hele veien og er veldig fornøyd med at han til slutt velger å komme tilbake hit. Vi ser fram til at han skal være med oss de neste sesongene, sier trener Erling Moe til RB.

