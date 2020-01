Berisha lånes ut til Röslers klubb

NTB Sport

Den tyske klubben bekrefter nyheten på sine nettsider torsdag. Fortuna Düsseldorf og Lazio er enige om en låneavtale for Berisha ut sesongen, men Düsseldorf har opsjon på kjøp.

– Jeg ønsker å hjelpe laget til å oppnå målet om å holde seg i Bundesliga, sier Berisha til klubbens nettsted.

Den tyske klubben sliter tungt i Bundesliga og ligger helt sist på tabellen etter 19 kamper. Onsdag hentet Fortuna inn en gammel Berisha-kjenning, Uwe Rösler, som hovedtrener.

Det var Rösler som hentet Berisha til Viking, der han slo igjennom, i 2009.

Fortunas sportssjef Lutz Pfannenstiel sier han håper at 26-åringens kreative spillestil og målteft vil hjelpe klubben med å holde seg i den øverste divisjonen.

Berisha, som vokste opp i Egersund, spilte 20 A-landskamper for Norge før han i 2016 valgte å spille for Kosovo da landet ble en selvstendig nasjon. Han scoret landets første offisielle mål mot Finland. Berisha var i østerrikske Salzburg fra 2012 til 2018, da han signerte for Lazio. Nå skal han spille under Rösler ut sesongen.

Rösler ble presentert som Fortunas nye trener kort tid etter at Friedhelm Funkel fikk sparken. Rösler trente Malmö ut 2019-sesongen. Han forlot den svenske klubben angivelig fordi han og ledelsen ikke var enige om veien videre.

Tidligere har Rösler trent blant andre Lillestrøm, Viking, Molde, Wigan og Leeds, men han har aldri før vært hovedtrener i en tysk klubb.

Tyskeren leder sin første Fortuna-kamp hjemme mot Eintracht Frankfurt lørdag.

