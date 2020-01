Snø og kuldegrader på vei til ski-NM

NTB Sport

Etter en nedslående periode med varmegrader og regn, er det bedre utsikter for skifolket. Torsdag skal det komme litt snø på kvelden og noe utover natten. Ifølge yr.no blir det også minusgrader i området ved skistadion til et stykke ut på fredagen.

– Først og fremst er vi glade over at vi klarer å gjennomføre årets ski-NM. Det er blitt lagt ned en kjempeinnsats for å få til nok snø i den ene fem kilometer lange løypa som vi kommer til å benytte, sa rennleder for ski-NM på Konnerud, Kenneth Holth, for noen dager siden.

Det er konkurranser torsdag, fredag, lørdag og søndag på Konnerud. Johannes Høsflot Klæbo starter ingen av dagene.

