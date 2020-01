Skiskyting: Norsk bronse i junior-VM

NTB Sport

Åsne Skrede leverte en god førsteetappe og la grunnlaget for en god norsk dag i sveitsiske Lenzerheide. Samtlige fire på laget holdt Norge i medaljekampen fra start til slutt, og ankerkvinne Juni Arnekleiv sørget for at de norske fargene var representert på seierspallen.

Skrede sendte Mari Wetterhus ut på andre etappe ti sekunder bak ledende Frankrike.

Wetterhus leverte prikkfri skyting, men klarte ikke å holde konkurrentene bak seg i sporet. Da hun vekslet med Marthe Kråkstad Johansen foran tredje etappe, lå Norge på tredjeplass, 1.19,9 minutt bak teten.

Bronsekamp

Også Johansen unngikk strafferunder og var kun ti sekunder bak teten ut fra standplass på siste skyting. Da hun sendte Arnekleiv ut på ankeretappen, så det lyst ut med tanke på norsk VM-medalje.

Arnekleiv gikk ut på sisteetappen på tredjeplass, 22,8 sekunder bak ledende Frankrike og elleve sekunder bak Russland. Bakover var nærmeste utfordrer nesten 50 sekunder bak.

Frankrike sikret til slutt VM-gullet på 1.22.49,5. Det var 15,4 sekunder foran Russland.

Tyskland pustet Arnekleiv i nakken i bronsekampen, men den norske jenta sikret norsk bronse da hun gikk i mål 2.08 minutt bak Frankrike.

Kvinnestafetten gikk over 4 x 6 kilometer.

4.-plass for gutta

Tidligere onsdag gikk de norske juniorherrene inn til 4.-plass på 4 x 7,5 kilometer, 36,3 sekunder bak Russland. Tyskland (+20,0) og Frankrike (+24,9) tok de to siste pallplassene.

På det norske laget gikk Vetle Rype Paulsen, Fredrik Qvist Bucher-Johannessen, Jørgen Brendengen Krogsæter og Vebjørn Sørum.

(©NTB)