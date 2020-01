Stabæk-talentet Askildsen klar for Sampdoria

NTB Sport

Klubbene kom til en enighet tirsdag formiddag, skriver Stabæk på sine nettsider.

– Det føles veldig bra. Det første jeg fikk vite om Sampdoria var på torsdag, da de var i kontakt med Stabæk. Så reiste jeg ned på søndag for å ta en siste vurdering, og nå er jeg klar. Det er utrolig deilig, sier Askildsen til NTB på telefon fra Genoa, den italienske byen der Sampdoria holder til.

Unggutten debuterte i Eliteserien i 2018 med 70 minutter hjemme mot Ranheim, i en alder av 17 år. I 2019-sesongen ble det 14 kamper og én scoring – i 4-2-seieren over Mjøndalen hjemme i nest siste seriekamp.

– Jeg har bare positivt å si om Stabæk. Fra å få prøvd masse forskjellige posisjoner og spilt mye tidlig, til å ende opp på midtbanen og få tillit av både Henning (Berg) og Janne (Jönsson). Jeg er takknemlig, sier Askildsen, som begynte fotballkarrieren sin i Heming.

2001-modellen var også ute med en skade over en lengre periode etter en landskamp mot Portugal sitt G18-landslag i midten av juni, og var borte fra fotballen i drøye fire måneder. Han har også vært fast på G19-landslaget i det siste.

Han har 21 aldersbestemte landskamper for Norge – elleve for G18, ni for G19 og to for U21.

Sampdoria trenes av tidligere Leicester-manager og Premier League-mester Claudio Ranieri. Og italienerne har en Stabæk-gutt i stallen fra før: Morten Thorsby.

– Jeg har spist en del middager og vært med Morten siden jeg kom med. Det er veldig bra å ha han her. Jeg kan spørre han om alt mulig.

Den italienske klubben ligger på 16. plass i Serie A. Laget som trenes av Ranieri ligger fem poeng over nedrykksplass etter 21 kamper.

– Jeg skal bare være med A-laget. Jeg tror jeg kan passe veldig bra inn i deres spillestil.

