Småskadde Federer slet seg videre til semifinale mot Djokovic i Australian Open

Sandgren hadde Federer i kne, men misbrukte hele sju matchballer i det fjerde settet.

– Jeg var veldig heldig. Jeg hadde på ingen måte kontroll på de sju matchballene. Jeg håpet bare at han ikke ville smashe inn vinneren. Han spilte en veldig bra kamp, men jeg begynte å føle meg bedre. Jeg var dessuten heldig som fikk et brudd i det siste settet. Jeg hadde ikke fortjent dette, men her står jeg, sa Federer.

– Hva var det du slet med? spurte arrangørens intervjuer Jimmy Courier.

– Jeg har spilt mye tennis. Jeg kjente det i lysken, og beina fungerte ikke, men jeg ville ikke vise svakhet. Jeg håpet på mirakler for det var bare stivt og stølt. Jeg har vært utrolig heldig i kveld, svarte veteranen.

Han er klar for et stormøte med Novak Djokovic i semifinalen. Serberen slo ut Milos Raonic i strake sett i kvartfinalen.

Medisinsk pause

38 år gamle Federer tok greit det første settet med 6-3, men så våknet den ti år yngre amerikaneren og tok de to neste settene.

Federer måtte dessuten ha en medisinsk pause da han lå under 0-3 i det tredje settet. Han kom tilbake på banen, men amerikaneren var nådeløs med sin serve og tok settet 6-2.

Sandgren hadde over 70 rene vinnerslag og nærmere 27 serveess mot den sveitsiske veteranen.

På stillingen 5-4 i Federers servegame i det fjerde settet misbrukte han tre matchballer. Nervene begynte å spille ham et puss for han med nød og neppe reddet sitt eget servegame til 6-5-ledelse.

Federer var på hugget og tvang settet til tiebreak.

Under en stopp i gamet løp en balljente borti kneet til Sandgren. Det hemmet ham riktig nok ikke særlig. Federer slet mer med å få til skikkelige vinnerslag. Han fikk fire matchballer imot i tiebreaket, men Sandgren klarte ikke å utnytte noen av dem.

Klokt spill

Federer viste fram sin solide erfaring og sitt kloke spill og tok settet med 10-8.

Et femte og avgjørende sett måtte til. Federer tok liten tur i garderoben igjen, og han kom på banen i nesten en ny utgave av seg selv. Han beveget seg mye bedre på banen. Sandgren, som ikke var blitt brutt siden det første settet, var i problemer i sitt et servegame, men reddet seg inn.

I det neste servegamet klarte han ikke å stå imot Federer. Dermed var kampen kjørt.

Åttende semi

I semifinalen møter han tittelforsvarer og verdenstoer Novak Djokovic. Serberen slo ut Raonic fra Canada med 6-4, 6-3, 7-6 (7-1).

I det første settet fulgte spillerne hverandre til 4-4 før Djokovic brøt. I det andre settet brøt serberen til 3-1 og tok hjem settet 6-3.

Det tredje settet ble jevnere, og spillerne holdt hverandres server fram til 6-6 og tiebreak. Djokovic brøt motstanderens serve og gikk opp til 3-0. Han så seg aldri tilbake og sikret seg fem matchballer på stillingen 6-1 og utnyttet første forsøk til å ta hjem kampen.

Han er i sin åttende semifinale i Melbourne.

