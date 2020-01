Norsk stafettgull i begge klasser i ungdoms-VM skiskyting

NTB Sport

Det ble norsk stafettseier både i gutte- og jenteklassen, mye takket være en enorm ankeretappe fra Nevland for guttene og en flott opphenting fra Frida Dokken og Maren Bakken for jentene.

Norges gutter var med i medaljekampen helt fra starten av på tirsdagens stafett over 3 x 7,5 kilometer. Den 18 år gamle ankermannen Martin Nevland gikk en suveren etappe og sørget for at det norske laget gikk til topps med god margin.

Jentene holdt følge med Italia fra start og var iskalde på standplass da Maren Bakken kunne sikre nok en norsk triumf.

Nevland tok ansvar

Martin Uldal startet festdagen med en god førsteetappe for guttene. Han sendte Morten Tørnblad Sameien ut på sin etappe i ledelse, 22,7 sekunder foran Ukraina.

Sameien mistet ledelsen og sendte Nevland ut likt med Polens ankermann til siste etappe, men da viste den nybakte ungdomsverdensmesteren klasse.

18-åringen var lynrask i sporet, leverte feilfritt på standplass og endte opp med et forsprang på over et minutt ned til Tsjekkia og Russland etter siste skyting.

Over mållinjen kunne Nevland gå i ensom majestet og sikre dagens første stafettgull for Norge i ungdomsklassen i VM på tiden 1.04.07.

Det tsjekkiske laget tok sølv, 1.15,7 minutt bak Norge, mens Russland tok bronsen ytterligere 21,8 sekunder bak.

Holdt unna for Italia

Jentene var ikke like raske fra start på sin 3 x 6 kilometer stafett, og selv med bare en bom fra Tuva Aas Stræte ble Frida Tormodsgard Dokken sendt ut til 2. etappe på femteplass.

Dokken gikk fantastisk i sporet, og med bare en bom på første skyting gjorde hun at Norge holdt følge med Italia i tet.

På stående ble det to bom for Norge, men med tre bom på Italia kunne Dokken sende lagvenninne Maren Bakken ut i ledelse på siste etappe.

Det ble med en bom til sammen for Bakken, men selv med to bom på Italia ble det jevnt til slutt. Forspranget ut fra siste skyting på 17,6 sekunder holdt så vidt det var, og Bakken kunne juble for gull også for jentene.

Italia ble nummer to, bare 1,4 sekunder bak ved målgang, mens Tyskland tok tredjeplassen, 20,8 sekunder bak det norske vinnerlaget.

