Wawrinka sendte Medvedev ut av Australian Open

NTB Sport

Sveitseren feide motstanderen nærmest av banen i det første settet og vant 6–2.

Den russiske fjerdeseedede slo derimot kraftig tilbake og tok de to neste settene 6-2, 6-4, mens Wawrinka tok seg av det fjerde settet etter tie break, 7–2. Dermed var det klart for et femte og avgjørende sett.

Her var Wawrinka suveren. Han brøt direkte, så seg aldri tilbake og vant til slutt settet 6–2. Wawrinka vant Grand Slam-turneringen i 2014.

– Nok en utrolig kamp og en utrolig stemning på tribunen. Det var høy kvalitet på spillet, sa Wawrinka.

Det er femte gang at han er i en kvartfinale i Australian Open. Der møter han enten tyske Alex Zverev eller russeren Andrej Rublev.

Tidligere på dagen hadde østerrikeren Dominic Thiem slått franske Gaël Monfils i strake sett.

(©NTB)