Snømangel i Falun: Går mot forkortet tremil

Arrangøren har mandag gjennomførte et møte med det internasjonale skiforbundet, FIS, om verdenscuprennene 8. og 9. februar.

Der ble det bestemt at lørdagens klassiske sprint gjennomføres som planlagt, mens søndagens distanserenn blir forkortet og arrangeres som fellesstart.

Opprinnelig sto intervallstart over 15 og 30 kilometer i fristil på programmet.

– Vi har et møte på onsdag der vi tar en endelig avgjørelse over hvilken løype som vil brukes. I dag ligger det en 2,5 kilometer lang sløyfe på Lugnet stadion og jeg tror at denne vil brukes, sier Ulrika Back Eriksson, administrerende direktør for Svenska Skidspelen, til SVT.

Opprinnelig skulle kvinnenes 15 kilometer og mennenes 30 kilometer bruke to ulike sløyfer på 3,75 kilometer.

– Men det vil ikke være mulig å gjennomføre. Det har vi også sett ut ifra værprognosene, sier Eriksson.

– Vi har ingen natursnø ute i terrenget, men vi har snø i løypene. Det ser ut som at været vil endres og vi håper at det vil komme snø på området rundt løypene for å ramme inn konkurransene.

