Skiskyting: Norsk sølv i junior-VM

Sørum måtte tåle to bom under mandagens 15 kilometer i Sveits og gikk i mål på 40.34,5 minutter. Det holdt til VM-sølv for 21-åringen fra Søndre Ål Sportsklubb.

Vant gjorde Max Barchewitz. Tyskeren skjøt feilfritt og gikk i mål 18,7 sekunder foran Sørum. Hjemmehåpet Sebastian Stalder tok bronse. Sveitseren endte 46,7 sekunder bak med én bom.

Fredrik Qvist Bucher-Johannessen ble nest beste nordmann med en sjuende plass, 1.27,8 min bak vinneren.

Jørgen Brendengen Krogsæter endte på 13.-plass (+1.45,9), mens Jørgen Solhaug Sæter gikk inn til 51.-plass (+4.30,4).

