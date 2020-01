Tande best av de norske etter én hoppomgang i Polen

NTB Sport

Polske Dawid Kubacki leder på hjemmebane etter 1. omgang. Bak han ligger tyske Stephan Leyhe og polske Kamil Stoch.

De norske hoppgutta ved Marius Lindvik, Robert Johansson, Daniel-André Tande og Johann André Forfang endte på 2.-.plass i lørdagens lagkonkurranse, kun slått av suverene Tyskland.

I søndagens individuelle renn er det foreløpig Tande som ligger best an til en ny pallplass. Han hoppet 134,5 meter, og er 9,4 poeng bak ledende Kubacki. Lindvik var nest best av nordmennene i 1. omgang med sitt hopp på 132 meter. Han ligger på 11.-plass.

Forfang var Norges ankermann i lagkonkurransen lørdag, men leverte da et dårlig førstehopp. Søndag fikk han det heller ikke helt til. Tromsøværingen ligger på en foreløpig 15.-plass.

Også Johansson (17.-plass) og Robin Pedersen (26.-plass) er klare for finaleomgangen.

