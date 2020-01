TMZ: Basketball-legenden Kobe Bryant døde i helikopterstyrt

NTB Sport

Bryant skal ha vært ombord i helikopteret sammen med flere andre personer. Ingen skal ha kommet fra ulykken i live.

Helikopterulykken i Calabasas bekreftes også av storavisen Los Angeles Times.

Det skal allerede være igangsatt etterforskning for å forsøke å finne årsaken til styrten.

41 år gamle Bryant etterlater seg ifølge TMZ kona Vanessa og fire døtre. Basketball-legenden ble pappa for fjerde gang så sent som i fjor sommer.

Bryant vant NBA-sluttspillet fem ganger med Los Angeles Lakers og tok OL-gull med USA to ganger før han la opp i 2016. 18 ganger fikk han plass på allstar-laget, og i tillegg høstet basketballikonet utallige andre utmerkelser for sitt strålende spill.

41-åringen spilte for Lakers gjennom hele den 20 år lange karrieren. Da han i 1996 gikk rett fra high school til spill i NBA ble det ansett for å ha vært et kontroversielt valg. I ettertid viste det seg å være en innertier.

I 2018 gjorde han seg også bemerket innen filmens verden da han som produsent vant Oscar-statuett for beste animerte kortfilm for den fem minutter lange «Dear Basketball».

