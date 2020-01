Solskjær etter cupopptur: – Alle ville at vi skulle mislykkes

NTB Sport

Det var vanskelige spilleforhold på en gjørmete Prenton Park like utenfor Liverpool søndag, men det ble veldig enkelt for Manchester United å ta seg videre i FA-cupen.

Etter kampen var United-manager Ole Gunnar Solskjær rask med å oppsøke United-fansen og applaudere deres tilstedeværelse.

I et intervju med BBC gikk han i rette med sine kritikere.

– Du kunne se at alle ønsket at vi skulle mislykkes, men det bryr jeg meg ikke om. Jeg kan ikke være opp og ned følelsesmessig. Jeg er glad, men vil ikke slappe av. Vi har to store kamper foran oss, sa han.

Kommende onsdag venter Manchester City i ligacupen, før Wolves er motstander i Premier League deretter.

Maguire ledet an

Harry Maguire gjorde en god kamp for United søndag.

– Det var virkelig viktig å ta denne seieren, særlig fordi vi kom rett fra en dårlig prestasjon og et dårlig resultat mot Burnley, sa målscoreren til BT Sport etter kampen.

– Banen var vanskelig, men det var den for begge lag. Vi visste at vi måtte få ballen ned på bakken, fortsatte han.

Tranmere slo ut Watford torsdag i en utsatt returkamp fra tredje runde, men var langt unna å ta nok en Premier League-skalp mot Solskjærs utvalgte.

Med 5-0 til pause og 6-0 til slutt ble det en etterlengtet opptur for kristiansunderen som har vært i hardt vær den siste tiden.

Maguire-perle

Harry Maguire åpnet scoringsfesten på vakkert vis da han etter ti minutter klinte til fra 20 meter og klistret ballen opp i nettaket. Den høyreiste midtstopperen fikk et drømmetreff og ballen suste i mål bak en forfjamset Tranmere-keeper.

Det var Maguires første mål for United etter overgangen fra Leicester.

– Jeg har ventet lenge på den. Jeg har hatt mange sjanser denne sesongen uten å finne nettmaskene. Det er godt å ha hjulpet laget til neste runde, sa forsvarskjempen.

I løpet av de neste seks minuttene måtte keeperen plukke to nye baller ut av nettet etter scoringer av Diogo Dalot og Jesse Lingard.

Det gjorde at Manchester United ledet 3-0 etter bare et drøyt kvarters spill.

Komfortabelt

Etter 41 minutter steg Phil Jones høyest på en corner og stanget inn nok et mål fra en forsvarsspiller.

Rett før pause skrudde Anthony Martial inn 5-0, noe som ble hans siste involvering i kampen. Med seieren så å si i boks kunne Solskjær bytte ut franskmannen ved pause og la stjernespissen hvile før returoppgjøret i ligacupen mot Manchester City kommende onsdag.

56 minutter ut i kampen fikk Martials spisskollega Mason Greenwood sjansen til å legge på til 6-0 på straffespark. Unggutten, som har markert seg denne sesongen med flere mål med sin presise venstrefot, satte enkelt inn straffesparket med høyrefoten.

Flere mål ble det ikke, og Manchester United går dermed videre til åttedelsfinalene i FA-cupen. Hvem de møter der blir klart mandag kveld.

(©NTB)