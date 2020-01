Olsbu Røiseland og Tandrevold skjøt seg bort til slutt – Öberg vant

NTB Sport

Marte Olsbu Røiseland og Ingrid Landmark Tandrevold representerte Norge på fellesstarten søndag og ble til slutt nummer seks og åtte i Slovenia.

– Det er utrolig irriterende med to bom. Det kommer jeg til å irritere meg over i hele dag. Men selv om det blir en dårlig avslutning i dag, tar jeg med meg en god følelse herfra. Nå skal jeg hjem etter to måneder i strekk på reise, sa Tandrevold til NRK.

God skyting i starten

Verdenscupleder Tiril Eckhoff hadde reist hjem fra Pokljuka med en lett virusinfeksjon. I hennes fravær leverte de norske jentene godt både i sporet og på standplass i starten av løpet. Begge skjøt fullt hus på de to første skytingene.

Inn til tredje skyting var Olsbu Røiseland først, med svenske Hanna Öberg like bak. Der bommet begge skandinavene én gang hver. Dermed gikk italienske Lisa Vittozzi først ut etter skytingen, med Olsbu Røiseland ti sekunder bak.

Tandrevold lå like bak lagvenninnen ut fra tredje skyting etter fullt hus. Også Öberg var med i teten etter sin strafferunde.

Eckhoff beholder gul trøye

På siste skyting ble det to bom hver på Olsbu Røiseland og Tandrevold, og dermed røk pallplassene. Kampen mellom 1.-plassen sto til slutt mellom Öberg og Vittozzi, hvor den svenske jenta var klart sterkest.

Öberg er en stor favoritt i det kommende verdensmesterskapet.

Franske Anaïs Bescond ble nummer tre.

Italieneren Dorothea Wierer lå på annenplass i verdenscupsammendraget og måtte ha en pallplass på fellesstarten for å gå forbi Eckhoff i sammendraget. Det klarte hun ikke. Italieneren ble til slutt nummer ni.

(©NTB)