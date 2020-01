Kombinert: Riiber viste klasse mot slutten da det ble dobbelt norsk i Oberstdorf

NTB Sport

Verdenscupleder Riiber viste høy klasse mot slutten av rennet i Oberstdorf og vant foran landsmann Oftebro i det som kommer til å være løypa i VM i kombinert om et drøyt år.

– Jeg fikk prøvd VM-løypa litt. Det var litt trått å gå ifra og merka etter fem kilometer at her går det mot en avslutning, så da var det egentlig bare å lade opp til det. Vi vet jo at vi er bedre enn han (Rehrl) på en avslutning så vi var ikke stressa over å ha han der, sa Riiber til NRK.

Samlet etter fem kilometer

Riiber tok raskt igjen forspranget Oftebro hadde på 8 sekunder fra start og etter bare fem kilometer var det tre mann sammen i tet. Østerrikeren Rehrl hadde veldig gode ski og tok igjen nordmennene som startet langrennsdelen med et forsprang på ca. halvminuttet.

Alle tre lå sammen før det ble en maktdemonstrasjon av Riiber mot slutten. Det gikk i rykk og napp, men til slutt måtte Rehrl og Oftebro gi slipp på Riiber som vant sin åttende verdenscupseier for sesongen.

Bak han var Oftebro sterkest i spurtduellen med Rehrl og sikret dobbelttriumf for Norge.

Jørgen Graabak vant spurtkampen om fjerdeplassen og storebror Einar Lurås Oftebro gikk inn til sjuendeplass og sikret en god norsk laginnsats i prøve-VM.

To i tet etter hoppingen

På hoppdelen overrasket lillebror Oftebro stort og hoppet 137,5 meter med gode stilkarakterer. Det gjorde at han ledet før langrennet, foran storfavoritt Riiber.

– Det var et sjukt bra hopp rett og slett og veldig bra stil. Det gjør at jeg kan ha det utgangspunktet og styre løpet litt i front, sa Oftebro etter langrennet var fullført.

Den eneste som hadde tuktet Riiber i verdenscupen i år var tyske Vinzenz Geiger. Han bommet totalt på sitt hopp og gikk ut hele 2 minutter og 46 sekunder bak den norske lederen. Han kom i mål som nummer 18, ett minutt og 18 sekunder bak suverene Riiber.

