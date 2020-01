Klæbo i kjempeform etter ny seier: – Jeg skjønner dem som var bekymret

NTB Sport

Dagen etter at han måtte bryte sitt aller første, ordentlige skirenn, var det 23-årige sprintfenomenet fra Byåsen i Trondheim igjen tilbake aller øverst på resultatlista.

Han knuste alle i den siste bakken og kom i mål foran landslagskollegene Pål Golberg og Erik Valnes.

Igjen fungerte kroppen som den skulle. Klæbo klarte å snu det etter noen usikre timer på hotellrommet.

– Jeg hadde ikke akkurat noen kjempedag lørdag. Det var kanskje den verste dagen jeg har hatt. Da jeg kom tilbake på hotellet i går (lørdag) sa Nossum at jeg hadde sett bleik ut hele helga, og jeg følte ikke at jeg kom inn i dette løpet med noe særlig selvtillit. Jeg var både bleik, og så hadde jeg brutt mitt første skirenn. Det skjemtes jeg over, sa Klæbo.

Han fortalte at landslagskollega hadde kalt ham blass.

– Dere får slo opp på google for å finne ut hva det betyr! spøkte Klæbo etter søndagens knockoutseier.

Gliset og humøret var tilbake.

Snuoperasjon

Om han var bleik etter lørdagens løp, så satte han farge på søndagens forestilling.

Den klassiske verdenscupsprinten i neste års VM-by ble en ren oppvisning.

– Heldigvis klarte jeg å snu det, og det er veldig, veldig godt. Planen var å kjøre ned som nummer to ut fra hvordan semifinalen gikk, men så ble det bare sånn. Jeg fikk den posisjonen og da måtte jeg bare klinke til. Jeg snudde meg ikke før jeg kom til mål, og det fungerte.

– Hva har du å si til dem som bekymret seg etter det vi så av deg i går?

– Jeg skjønner at de var bekymret, for i går var det dårlig. Det irriterer. Jeg skal hjem for å finne ut om det er noe som er galt i det hele tatt. Det blir nok en liten blodprøve på tirsdag tenker jeg, og så får vi se om det gir noe svar.

Snakket med morfar

Klæbo har rett og slett ingenting mer å si om hva som skar seg i lørdagens tremil.

Bestefar Kåre Høsflot vet heller ikke. Klæbo og morfar snakket sammen etter lørdagens løp.

– Morfar ringte meg. Han lurte på hva som var feil, og vi fant vel ut at jeg ikke hadde noe svar på det. Vi konkluderte vel om at vi ikke visste om jeg hadde for trent for mye eller for lite. Vi har ikke funnet fram til noe svar. Han synes også at det var rart. Han brukte ikke så mange ord. Vi pratet lenge, men vi snakket ikke så mye. Vi har rett og slett ikke noe svar. Det var sikkert en kombinasjon av flere ting, sa 23-åringen.

Klæbo konkluderer at det er mye som må sjekkes fram til NM-dagene i Konnerud til uka. Blodprøver og legebesøk er ett av dem.

– Jeg skal gjøre en jobb denne uka.

Klæbo har ikke gitt opp kampen om verdenscupen sammenlagt, selv om det er et stykke opp til Aleksandr Bolsjunov akkurat nå.

