Johaug overrasket i prologen, polsk jente kollapset

Johaug endte på 13.-plass i prologen og kom inn 6,76 sekunder bak den raskeste, Russlands Natalja Neprjajeva.

Sprintløypa i Oberstdorf viste seg å være knallhard, og det ga rom for at kapasitetsløpere også kunne hevde seg. Det hører med til de absolutt sjeldenhetene at Therese Johaug blir såpass bra som nummer 13 i en prolog.

Annamaria Lampic fra Slovenia og Jessica Diggins fra USA ble nummer to og tre bak Neprjajeva.

Ane Appelkvist Stenseth ble beste norske med 5.-plass i prologen. Hun var 2,49 sekunder bak bestetiden.

Anne Svendsen (6), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (7), Heidi Weng (12), Lotta Udnes Weng (16) og Tiril Udnes Weng (23) er også alle klare for finalene senere søndag.

Størst dramatikk skapte den polske 19-åringen Eliza Rucka. Hun kollapset i sporet og ble fraktet bort fra stadion med scooter. Hun klarte etter hvert å gå ved egen hjelp, og det virket som om hun klarte seg bra. Det bekreftet også lege Jan Tauscher overfor svenske Expressen.

Rucka lider av en sykdom, og det har også hendt før at hun har besvimt i sporet.

