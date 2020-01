NTB Sport

Lundby hoppet lengst med sine 96,5 meter og leder etter førsteomgangen med 12,2 poeng ned til østerrikske Eva Pinkelnig.

Chiara Hoelzel ligger på tredjeplass, 12,7 poeng bak Lundby.

De to øvrige norske ligger også godt an med tanke på topp ti plassering. Anna Odine Strøm ligger på åttendeplass, 21 poeng bak sin landslagsvenninne på topp. Silje Opseth ligger på ellevteplass etter et hopp på 88,5 meter.

(©NTB)