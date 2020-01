Appelkvist Stenseth på sisteplass som eneste norske i sprintfinalen

NTB Sport

Natalja Neprjajeva var sterkest i sporet og spurtet inn foran slovenske Anamarija Lampic.

– Løypa var fantastisk og passet bra for meg. Den var nok ikke for rene sprintere, for det var veldig tøft, sa Neprjajeva til arrangøren etter sprintseieren.

Det gjør at Neprjajeva tar innpå Therese Johaug i verdenscupen sammenlagt og går forbi Heidi Weng i sammendraget. Amerikanske Jessica Diggins tok tredjeplassen.

Stenseth endte på 6.-plass som Norges eneste representant i sprintfinalen i Oberstdorf.

– Jeg er så sliten at jeg har ikke så mye mer å si. Det var rimelig bekmørkt (i finalen) egentlig, jeg prøvde å bite meg fast i starten, men det var en hard løype. Nå gleder jeg meg til å legge meg ned og ligge i fosterstilling i noen minutter, sa Stenseth til NRK etter finalen.

I kvartfinalene kom Lotta Udnes Weng, Anna Svendsen, Ane Appelkvist Stenseth og Heidi Weng blant de to første, men ingen av de klarte å ta seg videre til finalen.

Johaug fornøyd etter kvartfinale-exit

Johaug spurtet inn til en fjerdeplass i kvartfinalene og lå an til å kvalifisere seg til semifinalene som lucky loser, men tiden ble til slutt ikke god nok. Hun var kun tre tideler unna avansement.

– Jeg er kjempefornøyd med sprinten og jeg viser at jeg kan være med i prologen og i kvarten. Jeg har ingen å skylde på og jeg hadde kjempeski, men jeg er veldig fornøyd med det jeg gjør i sprint om dagen, sa Johaug til NRK.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Tiril Udnes Weng klarte heller ikke å komme seg videre fra kvartfinalene.

Dramatisk på prologen

På prologen kom alle de norske som stilte til start videre. Der ble det mest dramatisk da den polske 19-åringen Eliza Rucka kollapset i sporet. Hun klarte etter hvert å gå ved egen hjelp og så etter hvert ut til å klare seg bra. Det ble bekreftet av lege Jan Tauscher overfor svenske Expressen.

Rucka lider av en sykdom, og det har også hendt før at hun har besvimt i sporet.

Norges antatt beste sprinter Maiken Caspersen Falla står over verdenscuprennet i Oberstdorf grunnet forkjølelse.

