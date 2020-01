Tottenham ut i omkamp i FA-cupen, West Ham slått ut

NTB Sport

Premier League-duellen mellom Southampton og Tottenham endte 1-1. Dermed skal lagene møtes i London til omkamp.

Giovano Lo Celso trodde han hadde sendt Tottenham i føringen i den første omgangen, men etter en VAR-sjekk ble målet annullert for offside.

Etter drøye timen gikk så Spurs opp i 1-0. Son Heung-min fikk ballen på 18 meter og banket ballen i nettet med venstrefoten. Også dette målet ble sjekket av VAR, men dommer Peter Banks lot det stå.

Det så ut til å ende 1-0 til Tottenham, men tre minutter før full tid banket Sofiane Boufal lekkert inn 1-1. Fra 18 meter skjøt han ballen opp i nettaket.

Leicester videre, West Ham ute

Et noe B-preget West Ham røk på sin side ut for West Bromwich fra mesterskapsserien lørdag. Conor Townsend ble matchvinner med sin scoring etter ni minutter.

West Bromwich-spiller Semi Ajayi fikk sitt andre gule kort og ble sendt i dusjen med 20 minutter igjen å spille, men West Ham klarte likevel ikke å utligne.

To kjappe scoringer fra Grant Hanley og Josip Drmic på fire minutter i starten av den andre omgangen sørget for at Norwich slo Burnley. Erik Pieters reduserte med 20 minutter igjen, men flere Burnley-mål ble det ikke.

I likhet med Tottenham må også Newcastle ut i omkamp. Oppgjøret mot Oxford lørdag endte målløst.

Sheffield-jubel

Sheffield United er på sin side videre etter 2-0 over Millwall borte. Muhamed Besic og Oliver Norwood scoret målene for gjestene.

I oppgjøret mellom Leicester og Brentford kom kampens eneste scoring etter bare tre minutter da Kelechi Iheanacho fikk en enkel oppgave med å sette ballen i mål bak Brentford-keeper Luke Daniels. James Justin la ballen perfekt inn foran mål, der nigerianeren var nokså alene og kunne bredside ballen i nettet.

Scoringen var spissens sjuende for sesongen.

Brentford hadde sine sjanser til å utligne – blant annet et stolpeskudd i annen omgang, men Leicester holdt unna. Dermed er mannskapet til Brendan Rodgers videre til 5. runde.

