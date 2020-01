Sjåstad Christiansen med solid VM-søknad: – Fulgte du med, Johannes?

NTB Sport

Christiansen var høyt oppe etter å ha levert det han trodde var hans nest beste løp for sesongen. Han vil ikke la Norges fremste skiskytter og regjerende verdensmester i øvelsen, Johannes Thingnes Bø, få VM-parstafetten uten kamp.

– Altså jeg mener jo at dette er den øvelsen jeg er best i. Men så har vi Johannes, som kanskje er enda bedre. Men jeg har selvfølgelig veldig lyst til å gå single-mixed. Jeg har veldig gode erfaringer med det, sa Christiansen til NTB.

– Jeg får ta en prat med Sigfried (Mazet) og Egil (Kristiansen), og hvis ikke det fungerer, så har jeg hørt at det går an å leie inn et PR-byrå for å bli valgt, fortsatte han spøkefullt.

God

Det skal nevnes at Christiansen og lagvenninnen Karoline Knotten endte på 10.-plass på parstafetten i slovenske Pokljuka. Men Geilo-mannens innsats var fenomenal, og han sendte Knotten ut i front på begge hennes etapper.

Christiansen håper han skremte Thingnes Bø en smule med sin imponerende innsats.

– Jeg kommer til å gå innom rommet til Johannes og banke på og spørre om han fulgte med.

Parstafetten er rett og slett blitt en favorittøvelse for 27-åringen.

– Jeg er jo mer en sprintertype enn en 20 kilometer-type. Korte, knallharde runder med ganske stort trykk på skytingen – jeg elsker det, rett og slett.

Lett valg

I VM i Antholz i februar kommer parstafetten midt i mesterskapet, og dagen etter herrenes 20-kilometer. Totalbelastningen kan dermed spille en rolle. Det er ikke helt utenkelig at gullfavoritten Thingnes Bø vil stå over en øvelse.

– Først og fremst blir det jo et bikkjeslagsmål om å få gå den normalen. Vi er en del løpere bak Johannes som har gjort det ganske jevnt bra. Så vi får se sa Christiansen.

– Hvis du fikk velge, ville du stått over normaldistansen for å gå parstafetten, spurte VGs journalist.

– Ja, ti av ti dager i uka.

