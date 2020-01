Røthe etterlyser råskap i kampen mot Bolsjunov

NTB Sport

I kampen mot ikke mindre enn fire nordmenn var det Bolsjunov som stakk av med seieren i lørdagens 30 kilometer skiathlon i langrennsverdenscupen i tyske Oberstdorf.

Simen Hegstad Krüger ble nummer to, mens Sjur Røthe endte på 3.-plass. Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund fulgte deretter.

Røthe slet med en uggen mage og måtte være forsiktig med væskeinntaket, men havnet likevel på en sterk pallplass.

– Det manglet litt på tøffheten på slutten. Det må jeg ta med meg til neste år.

Røthe og landskollegene forteller om en skikkelig kapasitetsløype som kan komme til å gi utslag i neste års VM samme sted.

– Fram mot VM betyr det to ting. Jeg må bli enda råere oppover og enda råere nedover. Det høres enkelt ut, men er ikke nødvendigvis det. Jeg må spesielt bli mer rå nedover. Vi er fire nordmenn mot én russer i og skal klare å avgjøre det på et vis, men ingen av oss er god nok i dag, forklarte Røthe til NTB.

Godt hode

– Det er mulig å ta ham?



– Ja. Det er fullt mulig. Jeg klarte det i fjor i en lignende løype, og jeg kan klare det igjen neste år. I dag var jeg ikke god nok i hodet. Jeg hadde et mål om å vinne i dag. Jeg gjorde det et par ganger sist år, men har ikke klart det i år ennå. Dette var den helgen jeg hadde sett meg ut, sa en mellomfornøyd Røthe.

Han vet at han ikke har altfor mange muligheter til å vinne et verdenscuprenn i løpet av én sesong.

Simen Hegstad Krüger kom aller nærmest kruttsterke Bolsjunov. Det skjedde på en dag da både Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen brøt.

– Jeg er spesielt fornøyd med klassiskdelen. Jeg har fått tilbake litt selvtillit der, og det er godt å ta med seg at jeg ikke bare klarer å gå fort i én stilart. Det er gøy og gledelig, sa Krüger til NTB.

På håret

Krüger fortalte at det var på håret at han kom meg fram i den siste bakken.

– Jeg hadde egentlig ikke plass, men klarte akkurat å få ryggen til Sjur.

– Hva betyr dette med tanke på det som skal skje i VM om ett år her?

– Dette gir både selvtillit og motivasjon til neste år. Det var viktig å gjøre seg erfaringer inn mot neste mesterskap, sa Krüger.

Martin Johnsrud Sundby følte seg smertefri for første gang på seks uker og endte opp med 4.-plass.

– Dette må være mer enn godkjent etter seks uker i brakk. Det er ikke vanlig å si at man er fornøyd med 4.-plass, men med denne oppkjøringen må jeg være strålende fornøyd. Dette betyr at jeg har gjort mye riktig, og det aller viktigste er at jeg har vært tålmodig, sa Sundby til NTB.

