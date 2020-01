Norge suverene i laghoppingen i kombinert

NTB Sport

Samtlige nordmenn viste god hoppform i lagkonkurransen i kombinert i Oberstdorf. Alle leverte svev på 130 meter eller lengre, og Norge har en klar ledelse foran langrennet i verdenscupsrennet.

Jens Lurås Oftebro innledet med et flott svev på 136 meter og tok Norge i føringen etter første gruppe. Jarl Magnus Riiber ville ikke være noe dårligere og landet på 135,5 meter. Etter to hoppere hadde nordmennene et solid tak på konkurrentene.

Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad fulgte opp den gode starten med hopp på henholdsvis 130 meter og 134,5 meter.

Norge leder dermed med 65,6 poeng foran Østerrike på andreplass og 69,6 poeng foran Japan på tredjeplass. Tyskland innfridde ikke foran hjemmepublikummet og ligger på fjerdeplass. Det betyr at Norge har ett minutt og 27 sekunders ledelse på Østerrike før langrennet.

– Her har Norge rett og slett hoppet fra resten, sa NRKs ekspertkommentator Fred Børre Lundberg etter hopprennet.

Dermed ligger alt til rette for en stor norsk dag for kombinertgutta.

