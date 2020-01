Lundby mistet verdenscupledelsen i Romania

NTB Sport

Foran lørdagens verdenscuprenn lå Lundby bare ett poeng foran østerrikske Eva Pinkelnig i verdenscupsammendraget, men etter 5.-plassen mistet hun ledelsen til en annen østerriker, Chiara Hölzl. Den norske hopperen er nå nummer tre i sammendraget, 15 poeng bak Hölzl.

Hölzl vant rennet, mens Pinkelnig tok 3.-plassen.

Etter 1. omgang i Romania var det tyske Katharina Althaus som ledet rennet foran lagvenninnen Juliane Seyfarth. Til slutt ble det imidlertid østerriksk seier ved Hölzl, som også vant fredagens kvalifisering. Hun var nummer fem etter 1. omgang. Althaus endte som nummer to.

Silje Opseth var beste norske etter én omgang. Etter et hopp på 89,5 meter lå hun på 8.-plass. I finaleomgangen landet hun på 92 meter, som holdt til en delt 5.-plass med Lundby. Det er hennes første topp fem-plassering. Opp til vinner Hölzl var det 17,3 poeng for de to norske hopperne.

Lundby lå på 9.-plass etter 1. omgang etter et hopp på 87 meter.

Den norske hoppstjernen fikk det bedre til i finaleomgangen. Da hoppet hun 93 meter. 25-åringen trives egentlig i bakken i Rasnov og hadde vunnet de tre siste rennene der.

Anna Odine Strøm lå på en 20.-plass etter 1. omgang og endte som nummer 23.

