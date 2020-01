Christiansen med solid VM-søknad: – Fulgte du med, Johannes?

NTB Sport

Christiansen var høyt oppe etter å ha levert det han trodde var hans nest beste løp for sesongen. Han vil ikke la Norges fremste skiskytter og regjerende verdensmester i øvelsen, Johannes Thingnes Bø, få VM-parstafetten uten kamp.

– Altså, jeg mener jo at dette er den øvelsen jeg er best i. Men så har vi Johannes, som kanskje er enda bedre. Men jeg har selvfølgelig veldig lyst til å gå single-mixed. Jeg har veldig gode erfaringer med det, sa Christiansen til NTB.

– Jeg får ta en prat med Sigfried (Mazet) og Egil (Kristiansen), og hvis ikke det fungerer, så har jeg hørt at det går an å leie inn et PR-byrå for å bli valgt, fortsatte han spøkefullt.

Parstafetten er blitt en favorittøvelse for 27-åringen.

– Jeg er jo mer en sprintertype enn en 20 kilometer-type. Korte, knallharde runder med ganske stort trykk på skytingen – jeg elsker det, rett og slett.

Varsler kamp

Christiansen håper han skremte Thingnes Bø en smule med sin imponerende innsats i slovenske Pokljuka lørdag.

– Jeg kommer til å gå innom rommet til Johannes og banke på og spørre om han fulgte med.

Thingnes Bø fikk med seg løpet, og han er enig i at parstafetten passer godt for Christiansen. Men han er ikke klar for å gi fra seg plassen til lagkameraten.

– Jeg tror alle vil gå alt. Det blir helt klart en kamp om det, sier verdensmesteren fra i fjor.

Han hyllet samtidig Christiansens innsats, selv om det ble 10.-plass på parstafetten i tospann med Karoline Knotten.

– Det var utrolig bra. Det så ut som han skulle rævkjøre feltet fra første meter. Det er absolutt en distanse for ham. Jeg gir ham ti av ti, sa Thingnes Bø til NTB.

Lett valg

I VM i Antholz i februar kommer parstafetten midt i mesterskapet, og dagen etter herrenes 20-kilometer. Totalbelastningen kan dermed spille en rolle. Men i fjorårets VM i Östersund tok Thingnes Bø gull på parstafetten med Marte Olsbu Røiseland dagen etter normaldistansen.

– Det bruker å gå bra, sa Thingnes Bø selvsikkert lørdag.

– Først og fremst blir det jo et bikkjeslagsmål om å få gå den normalen. Vi er en del løpere bak Johannes som har gjort det ganske jevnt bra. Så vi får se, sa Christiansen.

– Hvis du fikk velge, ville du stått over normaldistansen for å gå parstafetten? spurte VGs journalist.

– Ja, ti av ti dager i uka, svarte skiskytterprofilen.

