Hovland på delt 15.-plass i Dubai

Eddie Pepperell fra England er alene i ledelse halvveis i turneringen, åtte slag under par. Tre spillere følger ett slag bak ham.

Hovland klarte cuten på to slag over par med god margin. 71 spillere er med videre til helgens avsluttende runder.

Hovland var på vei mot en superrunde, men tre bogeyer på rad mot slutten av dagen ødela.

Han startet fredagens runde på hull 10 og innledet dagen med en birdie. Han måtte tåle en bogey på 12. hull. Deretter fulgte to birdier på hull 13 og 14. En ny birdie var et faktum på 17. hull.

Da han fulgte opp med ytterligere to birdier på banens 2. og 3. hull, så alt veldig lyst ut. Da var han fem slag under par for dagen, men så startet problemene. Tre strake bogeyer på hull 5, 6 og 7 hindret at nordmannen tok seg helt opp blant de beste.

I forrige uke i Abu Dhabi var Hovland ett slag unna å få spille alle fire rundene.

