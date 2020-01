Federer levde farlig mot Millman i 3. runde, men vant

NTB Sport

Han var bare to poeng fra nederlag da Millman ledet 8-4 i tiebreak i avgjørende sett, men vant seks baller på rad og halte i land seieren. Han har nå vunnet 100 kamper i Australian Open.

– Jeg leverte så til de grader i begynnelsen av tiebreaket, og jeg begynte å forberede meg på hvordan jeg skulle forklare meg på pressekonferansen, sa Federer etterpå.

– Han gjorde en veldig god kamp og gjorde få feil. Jeg brukte tid på å finne ut hvordan jeg skulle håndtere hans serve, sa 38-åringen etter maratonkampen som var over i ett-tiden om natten lokal tid.

Tredjeseedede Federer fikk problemer allerede i det første settet mot hjemmehåpet John Millman, som med 47.-plass er rangert bak Casper Ruud. Den sveitsiske veteranen tapte 4-6, men kom tilbake og vant de to neste settene med 7-6 (7-2) og 6-4.

I det fjerde settet klarte Millman å bryte sveitserens serve tidlig og han tok hjem settet med 6-4.

Dramatikk

Det ble et avgjørende femte sett hvor Millman gjentok oppskriften fra fjerdesettet og klarte å bryte tidlig. Nå klarte derimot den sveitsiske veteranen å bryte tilbake til 2-2. Det gikk til 6-6 og et avgjørende tiebreak med førstemann til 10 poeng, slik det er i avgjørende sett.

Federer var ille ute da hans åtte år yngre motstander gikk opp til 8-4. Federer beholdt imidlertid grep om nervene og utlignet motstanderens fordel til 8-8. Han servet til 9-8 og matchball.

Der gjorde han ingen feil og slet seg videre i turneringen.

– Takk gud for at det var et tiebreak til 10 og ikke til 7, sa Federer, som møter ungarske Martin Fucsovics i åttedelsfinalen.

Djokovic videre

Tittelforsvarer Novak Djokovic gjorde kort prosess med japanske Yoshihito Nishioka. Serberen vant 6-3, 6-2, 6-2 og trengte bare drøye 90 minutter på å slå ut Nishioka, ranket som nummer 71 i verden.

– Det var definitivt en av mine beste kamper på en stund, iallfall når det gjelder servene, sa Djokovic.

– Jeg ble inspirert av at min trener (Goran Ivanisevic) kom hit i dag.

Djokovic er den mannlige tennisspilleren som har vunnet Australian Open flest ganger med sju. Roger Federer har vunnet seks.

I neste runde skal Djokovic møte Diego Schwartzman fra Argentina, som slo Dusan Lajovic 6-2, 6-3, 7-6.

