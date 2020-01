Falla står over verdenscuprennet i Oberstdorf

NTB Sport

– Det er viktig at Maiken blir helt frisk for å unngå et lengre avbrekk fra konkurranser. Vi regner med at hun er på start allerede til NM Konnerud om en uke, heter det i en pressemelding fra Skiforbundet.

Lotta Udnes Weng erstatter Caspersen Falla på søndagens sprint.

Dette er troppen til rennene i Oberstdorf, som arrangerer VM i nordiske grener i 2021:

Menn, skiathlon lørdag:

Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sjur Røthe (Voss), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Hans Christer Holund (Lyn), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Emil Iversen (Varden Meråker), Gjøran Tefre (Førde).

Sprint søndag:

Klæbo, Erik Valnes (Bardufoss og omegn), Pål Golberg (Gol), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Iversen, Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer).

Kvinner, skiathlon lørdag:

Heidi Weng (BUL), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Tiril Udnes Weng (Nes), Lotta Udnes Weng (Nes), Kathrine Harsem (Varden Meråker), Therese Johaug (Nansen).

Sprint søndag:

T.U. Weng, L.U. Weng, Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Jacobsen, Anna Svendsen (Tromsø), H. Weng, Johaug.

